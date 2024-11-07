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Превратить Курчатов в наукоград и построить там АЭС предложили сенаторы

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 14:45 Фото: pexels
Депутат Сената Парламента Казахстана Андрей Лукин 7 ноября 2024 года в своем депутатском запросе озвучил, что город Курчатов необходимо преобразовать в наукоград, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что на сегодняшний день город Курчатов является практически единственным в республике из моногородов, в котором сосредоточены, в основном, научные организации и который, к тому же, является административным центром территории бывшего полигона.

"Посетив ядерный центр, депутаты отметили его научные установки, не имеющие аналогов в мире, такие как исследовательские ядерные реакторы и как казахстанский термоядерный материаловедческий токамак... В рамках поездки члены комитета встретились с акимом города, депутатами маслихата, обозначившими широкий круг социально-экономических проблем города, характерных для малых городов, расположенных вдалеке от центров. Это вынуждает людей уезжать из города", – сказал Андрей Лукин.

По его словам, на протяжении последних лет наблюдается отрицательное сальдо миграции и все это приводит к оттоку высококвалифицированных кадров, что ограничивает развитие науки и производства в Курчатове.

"В этой связи члены комитета подчеркнули необходимость двуединой задачи. Это поддержка отечественных научных центров, инфраструктурное развитие города не только как центра науки, но и как места, привлекательного для жизни людей, развитие МСБ. На наш взгляд, одно из решений – преобразование города в наукоград, то есть технополис, ориентированный на высокие технологии. Считаем, что вопросы правового регулирования наукограда должны быть отражены в специальном законе "О наукограде", в разработке которого депутаты готовы принять участие", – озвучил Андрей Лукин.

Сенатор подчеркнул, что еще одним весомым аргументом в пользу перспективного развития как атомной энергетики, так и города Курчатова, является строительство в перспективе АЭС на этой территории.

"Район вблизи Курчатова имеет развитую сетевую инфраструктуру, возможность аварийного резервирования мощности, научно-техническое сопровождение работ по строительству и эксплуатации атомной электростанции", – заявил Андрей Лукин.

8 октября 2024 года в Центральной избирательной комиссии огласили итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС. По данным ведомства, более 5,5 млн казахстанцев поддержали строительство такой станции в стране.

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