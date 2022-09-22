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Выборы президента РК: 21 октября стартует предвыборная агитация

выборы президента Фото: Zakon.kz
Центризбирком Казахстана принял Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Документ представил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.

Выдвижение кандидатов стартует с 23 сентября по 11 октября. С 23 сентября по 21 октября – установление несоответствия кандидата требованиям Конституции и Конституционного закона. Сбор и проверка подписей. Предвыборная агитация продлится с 18:00 21 октября по 18 ноября, то есть 28 дней. 19 ноября – день тишины и 20 ноября – день голосования. Выборы начнутся в 07:00 20 ноября и продлятся до 20:00. Подведение предварительных итогов – с 21 ноября по 27 ноября. 27 ноября – установление итогов и регистрация избранного президента. Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров

У кандидатов в президенты будет 19 дней, чтобы предоставить документы в ЦИК РК на установление соответствия требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК".

От них требуется предоставление следующих документов:

1) выписки из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции Республики;

2) заявления о согласии баллотироваться кандидатом в президенты;

3) протоколов территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата;

4) биографических данных кандидата;

4-2) справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций об активах и обязательствах;

5) документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса;

6) медицинского заключения о состоянии здоровья.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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