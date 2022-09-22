Сенатор заявила о дефиците жизненно важных лекарств в стране

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Акмарал Альназарова обратилась к правительству с просьбой разобраться в ситуации с поставками жизненно важных лекарств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос, депутат указала на ситуацию с лекарственным обеспечением в стране, которая, на ее взгляд, непростая.

Действующий с 2019 года механизм ценового регулирования, направленный на обеспечение физической и экономической доступности лекарственных средств населению, не дал ожидаемых результатов. Напротив, вход эффективных препаратов в страну крайне усложнен, создан дефицит ряда жизненно важных лекарств, произошел уход с рынка страны целых фармакологических групп. В розничной сети сокращается ассортимент доступного ценового сегмента, имеющего социальную значимость. 1735 наименований, в основном недорогих и востребованных, покинули рынок за последние три года. Акмарал Альназарова.

По ее словам, цены на некоторые позиции воспроизведенных препаратов остаются высокими по отношению к оригиналам, так как механизм 10-30% снижения цены полноценно не работает. При всем этом отсутствует мониторинг ценового поведения лекарственных средств и не моделируются возможные риски.

Особое беспокойство вызывает проблема отсутствия жизненно необходимых медикаментов. Например, применяемый в реанимационных отделениях препарат норэпинефрин длительное время больницы не могли приобрести из-за отсутствия регистрации, что создавало риски для тяжелой группы пациентов. В течение нескольких лет по этой же причине пациенты, среди которых и дети, не имеют полноценного доступа к ряду противоопухолевых – азатиоприн, меркаптопурин, талидомид, хлорамбуцил, эндокринологических – дегидротахистерол, противоэпилептических – вигабатрин, клобазам, сультиам, что приводит к вынужденным перерывам в лечении и развитию рецидивов. Акмарал Альназарова

Сенатор добавила, что основная причина такой ситуации – низкая стоимость вкупе с небольшой потребностью в масштабах страны. В связи с чем зарубежным производителям невыгодно ввозить эти препараты, а отечественные не берутся наладить локализацию из-за низкой ценовой привлекательности.

В целом, как она полагает, этот вопрос нуждается в особом внимании государства. Для обеспечения доступности жизненно важных препаратов населению необходимо решить вопрос налаживания их производства внутри страны отечественными производителями, в том числе через механизмы субсидирования.

В этом контексте потребуется определить список жизненно важных лекарственных средств. Такие списки сегодня формируются в 137 странах мира, имеют решающее значение для определения приоритетности, а также более эффективного ценообразования на эти препараты. В Казахстане до 2008 года формировался аналогичный список, однако позднее этот порядок был отменен, что привело к избыточному раздуванию государственных гарантий в области лекарственного обеспечения, увеличению расходов на препараты, не являющиеся жизненно важными. Акмарал Альназарова

Кроме того, ситуацию усугубляет несовершенный и непрозрачный механизм определения предельных цен. Так, парламентарий уточнила, что при формировании цен на лекарственные средства иностранных производителей проводится анализ цен 16 референтных стран, определенных Минздравом. Но информация по ценам предоставляется исключительно владельцами торговых лицензий, без анализа со стороны Наццентра экспертизы лекарственных средств, альтернативных источников информации на предмет обоснованности заявленных данных.

Как показывает практика, производители первоначально регистрируют препараты в странах со значительно более высокими ценами на фармацевтическую продукцию, которые позже, при регистрации на более дешевых рынках, реферируются всеми другими странами и берутся в основу ценообразования. Поэтому риск необоснованного роста цен очень высок. Эффективный механизм формирования предельных цен, помимо внешнего, требует применения и внутреннего реферирования, а также ценообразования, основанного на фармакоэкономической ценности препарата, в привязке к финансовым возможностям конкретной страны и населения, зависящего от ВВП. К сожалению, сегодня эти механизмы не применяются, и мы видим, что такой подход чаще приводит к росту как розничных, так и оптовых цен, нежели к их снижению. Акмарал Альназарова

Депутат считает, что существует серьезный риск перерасхода бюджетных средств на закупаемые в рамках ГОБМП и ОСМС медикаменты. При таком подходе отчеты об экономии средств по итогам госзакупок Единым дистрибьютером неоднозначны и о реальности данной «экономии» судить сложно.

Чрезмерная централизация закупа не оставляет возможности медорганизациям при задержке поставок оперативно реагировать на нужды пациента, не предусмотрен альтернативный путь закупа лекарств, которые трудно поддаются планированию, такие как химиопрепараты, биологические агенты. Предусмотренный с января 2022 года переход от тотального регулирования цен к регулированию по перечню не начат до сих пор. Утверждение нормативных актов по предельным ценам, как правило, происходит с опозданием на несколько месяцев. По этой же причине с начала года местные исполнительные органы не могут провести конкурсные процедуры по закупу бесплатных лекарств на уже выделенные средства местного бюджета. И это не просто неосвоение: месяцами ждут больные, для которых эти препараты жизненно важны, и их прием влияет на исход заболевания и жизнь пациентов. Акмарал Альназарова

В заключение сенатор попросила премьера принять соответствующие меры по решению проблемных вопросов.