Сенатор заявил о нарушениях в программе "Болашак"
Сенатор раскритиковал деятельность Центра международных программ, администратора программы "Болашак". По его словам, в результате отсутствия должной организации работы Центра и надлежащей координации со стороны Министерства науки и высшего образования средства, выделенные на подготовку и повышение квалификации кадров за рубежом, используются нерационально либо расхищаются. А это в свою очередь влечет за собой необоснованные бюджетные затраты.
"Отсутствует эффективный механизм мониторинга трудовой деятельности стипендиатов и возмещения бюджетных средств, затраченных на их обучение. Выпускниками "Болашак" нарушаются требования о возвращении в Казахстан и осуществления непрерывной трудовой деятельности по специальности согласно Правилам отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Известно об одной тысяче таких фактов". Андрей Лукин
Он обратил внимание правительства на ситуацию с возвратом денежных средств. В пример сенатор привел статистику, в которой говорится о существующей задолженности государству в размере 6,6 млрд тенге.
"Вышеуказанные факты свидетельствуют о нецелевых направлениях обучения. Полученная специальность не используется, проект в отдельных случаях стал инструментом эмиграции, остаются за рубежом 270 выпускников, а также проект превратился в учебный туризм. Фактически Центр показывает низкую организацию подготовки специалистов за рубежом в соответствии с реальными потребностями рынка труда. Причинами такого положения дел являются отсутствие стратегических и программных документов, ненадлежащая координация со стороны профильного министерства". Андрей Лукин
Нелестные высказывания о стипендии звучат не первый год.
В 2022 году тогда еще депутат Мажилиса Парламента Айгуль Жумабаева отмечала,
что программа "Болашак" существует 29 лет, но работодатели в
Казахстане продолжают привлекать специалистов из-за рубежа, в МТСЗН обещали
пересмотреть систему привлечения иностранцев.