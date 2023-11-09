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Законодательство РК

Сенатор заявил о нарушениях в программе "Болашак"

Казахстан стипендия "Болашак" депутат критика Фото: parlam.kz
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Андрей Лукин заявил, что выделенные на подготовку кадров за рубежом деньги по программе "Болашак" используются нерационально либо расхищаются, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор раскритиковал деятельность Центра международных программ, администратора программы "Болашак". По его словам, в результате отсутствия должной организации работы Центра и надлежащей координации со стороны Министерства науки и высшего образования средства, выделенные на подготовку и повышение квалификации кадров за рубежом, используются нерационально либо расхищаются. А это в свою очередь влечет за собой необоснованные бюджетные затраты. 

"Отсутствует эффективный механизм мониторинга трудовой деятельности стипендиатов и возмещения бюджетных средств, затраченных на их обучение. Выпускниками "Болашак" нарушаются требования о возвращении в Казахстан и осуществления непрерывной трудовой деятельности по специальности согласно Правилам отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Известно об одной тысяче таких фактов". Андрей Лукин

Он обратил внимание правительства на ситуацию с возвратом денежных средств. В пример сенатор привел статистику, в которой говорится о существующей задолженности государству в размере 6,6 млрд тенге. 

"Вышеуказанные факты свидетельствуют о нецелевых направлениях обучения. Полученная специальность не используется, проект в отдельных случаях стал инструментом эмиграции, остаются за рубежом 270 выпускников, а также проект превратился в учебный туризм. Фактически Центр показывает низкую организацию подготовки специалистов за рубежом в соответствии с реальными потребностями рынка труда. Причинами такого положения дел являются отсутствие стратегических и программных документов, ненадлежащая координация со стороны профильного министерства". Андрей Лукин

Нелестные высказывания о стипендии звучат не первый год. В 2022 году тогда еще депутат Мажилиса Парламента Айгуль Жумабаева отмечала, что программа "Болашак" существует 29 лет, но работодатели в Казахстане продолжают привлекать специалистов из-за рубежа, в МТСЗН обещали пересмотреть систему привлечения иностранцев.

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