Глава Qazspirits: В обсуждениях акцизной политики нет научной обоснованности

Акциз – это налог производителей за тот вред, что их продукция несет здоровью людей и экологии. Но чем меньше вред, тем меньше и налог. Именно такой гибкий подход помогает защитить рынок от подделок и дает потребителям возможность переключаться на менее вредные альтернативы.

Позитивное влияние гибкого акциза, или говоря иначе дифференцированных налогов, хорошо можно проследить на примере рынка табачной продукции. Именно она, как отмечают в Лиге потребителей Казахстана, наряду с алкоголем и лекарственными средствами является самой подделываемой. А в последнее время в связи с ростом цен на товары вырос и теневой оборот табачной продукции.

По данным Ассоциации торговых предприятий, в ближайшее время он может достичь 2-3% рынка. О том, как рост контрафакта отражается на экономике и здравоохранении и почему важно акцентировать внимание на степени вреда от табачной продукции, рассказал исполнительный директор ассоциации QazSpirits Дмитрий Жуков.

– Если снизить контрабанду может грамотное регулирование отрасли, то какие передовые практики вы можете привести в пример?

– Когда я начинал работать в этой отрасли, у меня получилось поездить и встретиться с профильными ассоциациями. Я был в Нидерландах, Бельгии, США. И эти обсуждения привели к понимаю, что в мире не так много мест, где существует идеальный налоговый режим. Налоги – это всегда компромисс, особенно в табачной индустрии. Это не стабильный, а временный компромисс. Ведь всегда есть желание ограничить злоупотребление, но не потребление. И речь не только о налогах, регулируется это еще и разными законами: буквально запрещая или существенно ограничивая потребителя в табачной продукции. Все это корректируется экономической реальностью: доходами населения, которые не всегда однородны, изменяющимися привычками и культурой потребления. На мой взгляд, самые гармоничные виды налогообложения в тех странах, где правительство осмысленно, на основе научных данных и фактов, посредством диалога всех вовлеченных сторон принимает решения. Обратите внимание на политику Гонконга: они резко поменяли подходы к налогообложению алкоголя именно в тот момент, когда местные производства закрывались и доминировал импорт. Полностью убрали налоги для местных производителей вина и слабой алкогольной продукции, а для ввозимого алкоголя – увеличили. Сегодня Гонконг – центр дистрибуции вина для всей Восточной Азии.

– А по табачной продукции?

– Я бы ориентировался здесь на политику Великобритании и европейских стран. Они работают в направлении сокращения табакокурения, стимулируя переход курильщиков на изделия с пониженным уровнем риска, и делают это за счет налогов. У них есть существенная разница между налогами на сигареты и на менее вредную продукцию.

В целом, говоря о Казахстане, то я был на обсуждениях акцизной политики. Все говорят о сигаретах и никотиносодержащей продукции, но ни разу не поднимался вопрос научной обоснованности решений. То, что есть продукция, которая несет меньше вреда в сравнении с сигаретами, и ею можно их заменить, мало кого волнует.

– Почему именно дифференцированный подход?

– Снижение нагрузки на систему здравоохранения должно ставиться во главу угла акцизной политики на вредные продукты, которая преследует не повышение налоговых отчислений как цель, а отказ граждан от вредных привычек. Табачные изделия, которые исключают горение, в десятки раз менее вредны, чем сигареты, – исследований на эту тему полно. Бокал вина – это не то же самое, что стакан водки, верно? Или же, к примеру, бензин стандарта ЕВРО-5 облагается налогами ниже, чем ЕВРО-2. Международный опыт показывает, что для государства задача дифференциации на рынке более и менее вредных продуктов лежит не в финансовой плоскости, а в социальной. Государство должно оценивать, какая цена снизит потребление вредного продукта, а какая станет «запретительной», то есть подтолкнет людей покупать некачественную продукцию. Необходимо регулирование, учитывающее степень вредности продуктов.

– То есть рецепт улучшения здоровья нации не самый сложный?

– Хочу сказать про концепцию снижения вреда от табачной продукции – это достаточно разнообразный, а главное – хорошо проработанный инструмент. Он построен на научных исследованиях разных областей, но крайне прост – постепенно переходить на альтернативные виды потребления никотина. Из мирового опыта мы видим – запреты работают хуже, чем альтернатива. Те, кто переходит на системы нагревания табака, имеют все шансы отказаться от сигарет.