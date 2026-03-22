События

В Астане, Алматы и еще ряде городов прогнозируют ухудшение качества воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей девяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 22 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

22 марта неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе, Алматы, Астана, следует из прогноза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в Астане, Шымкенте и 13 областях объявлено штормовое предупреждение на 22 марта.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
