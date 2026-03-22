Балаева прокомментировала задержание журналиста Омаровой

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева прокомментировала ситуацию с задержанием журналиста Б. Омаровой, заявив, что ведомство держит ее на контроле, сообщает Zakon.kz.

Балаева подчеркнула, что в подобных случаях недопустимы поспешные интерпретации, голословные выводы и попытки заранее давать оценки до завершения всех предусмотренных законом процедур. Особое значение имеет недопущение заявлений, которые могут исказить суть происходящего или способствовать необоснованной дискредитации участников процесса.

"Уверена, что решение по данному делу будет справедливым. Проверка достоверности распространяемой информации является одним из ключевых обязательств журналистов, закрепленных Законом Республики Казахстан "О масс-медиа". Вместе с тем законодательством, в частности статьей 68, предусмотрены случаи, при которых журналисты освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, в том числе если речь идет о дословном воспроизведении официальных выступлений". Аида Балаева

Также она заявил, что министерство считает, что при рассмотрении любых подобных вопросов необходимо неукоснительно руководствоваться принципом "Закон и порядок", поскольку закон един и обязателен для всех без исключения.

"Со своей стороны министерство внимательно отслеживает развитие ситуации и при необходимости готово подключиться в рамках своей компетенции. При этом подчеркиваем, что все процессуальные действия должны осуществляться строго в установленном законодательством порядке, без какого-либо внешнего вмешательства". Аида Балаева

Журналиста Ботагоз Омарову поместили под домашний арест по делу о распространении заведомо ложной информации. Ранее ее доставили в полицию в Астане, где она проходила как свидетель с правом на защиту, а коллеги выразили обеспокоенность ситуацией и нехваткой информации от правоохранительных органов.

