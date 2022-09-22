Сборная Казахстана по хоккею впервые примет участие на Кубке Кремля
Фото: icehockey.kz
Казахстанские хоккеисты получили приглашение на международный турнир Кубок Кремля-2022, который пройдет с 15 по 18 декабря в Москве, сообщает Zakon.kz.
Эту новость сообщил первый вице‑президент Федерации хоккея России и главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг, передает matchtv.
В декабрьском хоккейном турнире, который состоится на арене Парка легенд примут участие 4 команды. Свое участие подтвердили сборные России, Беларуси и Казахстана, а также молодые российские хоккеисты до 25 лет.Роман Ротенберг
Кубок Первого канала ежегодный традиционный турнир по хоккею с шайбой, до 2021 года входил в календарь ИИХФ (Международная федерация хоккея). Проводится каждый год во второй половине декабря, с 1967 года. Последние 25 лет входил в этап Еврохоккейтура.
Действующим победителем Кубка Кремля является сборная Финляндии.
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