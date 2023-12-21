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ФК "Кайрат" примет участие в зимнем Кубке РПЛ в ОАЭ

Футбол Турнир ОАЭ Фото: Instagram/f.c.kairat
Самый популярный казахстанский футбольный клуб "Кайрат" из Алматы получил приглашение на участие в товарищеском турнире, который пройдет со 2 по 14 февраля 2024 года на полях ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

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Помимо легендарного казахстанского коллектива, в зимнем Кубке РПЛ покажут свое мастерство не менее известные российские команды "Спартак", "Ростов", а также самый титулованный клуб ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли".

Несомненно, для прославенного алматинского клуба эти состязания будут своего рода проверкой прочности перед началом нового сезона 2024 года. Вдобавок это очередной тест для "Кайрата" на международной арене.

По сведениям некоторых источников, алматинская дружина в 2024 году нацелена завоевать золотые медали чемпионата КПЛ и уже начала подготовку к намеченной цели одной из первых среди казахстанских команд.

К этому моменту "самая народная команда" страны подписала контракт с опытными игроками: Элдером Сантаной (Бразилия) и Лукой Гадрани (Грузия).

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