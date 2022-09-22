Дожди с грозами и пыльная буря ожидаются на западе и юго-востоке Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 сентября 2022 года. Погоду большей части территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, северо-западе, севере, востоке Абайской, в центре Павлодарской, в восточной половине Карагандинской, на юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, высокая пожарная опасность сохраняется на большей части Костанайской и Алматинской областей.

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