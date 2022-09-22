The International 2022: кто получит "последний шанс"

Региональные отборочные The International 2022 подошли к концу. В октябре борьбу продолжат рекордные 30 команд, включая тех, кто еще надеется завоевать драгоценные слоты в этапе Last Chance.

Крупнейший международный турнир по Dota 2 стартует 15 октября в Сингапуре. В этом году за Эгиду чемпионов и призовой фонд, который уже превысил 11 миллионов и продолжает расти, будут соревноваться 20 команд.

Квалификационный раунд отличился захватывающими матчами и неожиданными результатами. По итогам серии матчей в долгожданном The International 11 выступят 18 команд: Team Spirit, BetBoom, PSG.LGD, OG, Beastcoast, Team Aster, Thunder Awaken, Boom Esports, TSM, Tundra Esports, Gaimin Gladiators, Evil Geniuses, Fnatic, Soniqs, Hokori, Entity, Roal Never Give Up, Talon Esports.

Еще 12 коллективов, которым немного не хватило до победы в региональных отборочных, сыграют в этапе Last Chance с 8 по 12 октября за последние два слота в чемпионате.

Одним из самых любопытных претендентов является Team Secret. Капитан команды Клемент “Puppey” Иванов уникален тем, что остался единственным киберспортсменом в мире, участвовавшим во всех сезонах The International, начиная с дебютного. Даже соперники втайне надеются, что ветерану Dota 2 удастся продолжить серию.

Неожиданно в “последнем шансе” будет участвовать Virtus.pro. Ранее на российскую команду наложили санкции, лишив прямого приглашения на чемпионат. Спортсмены не сдались и решили завоевать себе место в квалификационных матчах Восточной Европы под нейтральным названием Outsiders. Путешествие до гранд-финала было гладким, но, ко всеобщему шоку, “медведи” проиграли BetBoom со счетом 3:0.

Среди других интересных команд этапа – всем известный Natus Vincere, китайские команды Xtreme Gaming и Vici Gaming, а также претендент из Юго-Восточной Азии T1.

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