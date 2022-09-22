Выборы президента: как проголосовать не по месту жительства
Константин Петров заявил, что у любого гражданина есть право обратиться в акимат не позднее 30 дней до дня голосования с просьбой включить его в список избирателей на том участке, на котором ему удобно.
Не обязательно брать открепительное удостоверение, можно с сегодняшнего дня обращаться в исполнительный орган и писать заявления. Пока онлайн-услуги по взятию открепительного удостоверения не предусмотрены. Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров
По его словам, существует два способа прикрепления к тому участку, в котором гражданин хочет проголосовать.
Первый способ: за 30 дней до дня голосования необходимо написать заявление и указать удобный для голосования избирательный участок.
Второй способ: за 20 дней до дня голосования списки передаются на избирательный участок. В этом случае гражданин может только лично обратиться в избирательный участок, взять там открепительное удостоверение и в день выборов с этим открепительным удостоверением проголосовать там, где ему будет удобно.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.