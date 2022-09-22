Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Выборы президента: как проголосовать не по месту жительства

как проголосовать не по месту жительства Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на брифинге в ведомстве разъяснил порядок получения открепительного удостоверения для участия в выборах президента внутренним мигрантам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Константин Петров заявил, что у любого гражданина есть право обратиться в акимат не позднее 30 дней до дня голосования с просьбой включить его в список избирателей на том участке, на котором ему удобно.

Не обязательно брать открепительное удостоверение, можно с сегодняшнего дня обращаться в исполнительный орган и писать заявления. Пока онлайн-услуги по взятию открепительного удостоверения не предусмотрены. Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров

По его словам, существует два способа прикрепления к тому участку, в котором гражданин хочет проголосовать.

Первый способ: за 30 дней до дня голосования необходимо написать заявление и указать удобный для голосования избирательный участок.

Второй способ: за 20 дней до дня голосования списки передаются на избирательный участок. В этом случае гражданин может только лично обратиться в избирательный участок, взять там открепительное удостоверение и в день выборов с этим открепительным удостоверением проголосовать там, где ему будет удобно.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

Читайте также

Bank RBK профинансировал проект производства диагностических экспресс-тестов

В Казахстане продлят запрет на вывоз лома и отходов металлов

Обновление политической системы Казахстана начнется с президентских выборов

Мадина Мамырханова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
мобилизация в России
В России проходят акции протеста против частичной мобилизации
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
астрология советы октябрь
Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления