Выборы президента: как проголосовать не по месту жительства

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на брифинге в ведомстве разъяснил порядок получения открепительного удостоверения для участия в выборах президента внутренним мигрантам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Константин Петров заявил, что у любого гражданина есть право обратиться в акимат не позднее 30 дней до дня голосования с просьбой включить его в список избирателей на том участке, на котором ему удобно.

Не обязательно брать открепительное удостоверение, можно с сегодняшнего дня обращаться в исполнительный орган и писать заявления. Пока онлайн-услуги по взятию открепительного удостоверения не предусмотрены. Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров

По его словам, существует два способа прикрепления к тому участку, в котором гражданин хочет проголосовать.

Первый способ: за 30 дней до дня голосования необходимо написать заявление и указать удобный для голосования избирательный участок.

Второй способ: за 20 дней до дня голосования списки передаются на избирательный участок. В этом случае гражданин может только лично обратиться в избирательный участок, взять там открепительное удостоверение и в день выборов с этим открепительным удостоверением проголосовать там, где ему будет удобно.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.