Токаев утвердил концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева от 15 сентября 2022 года утверждена концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, ассамблея будет содействовать дальнейшему укреплению в Казахстане интегрированной гражданской общности с признанием многообразия культур, языков, традиций народа, способствовать консолидации и единению общества вокруг приоритетов развития страны.

Кроме того, АНК и далее будет выступать ключевым механизмом формирования гражданской идентичности и реализации конституционного принципа общественного согласия, диалоговой площадкой государства и гражданского общества.

В первую очередь концепция призвана обеспечить функционирование ассамблеи как одного из ключевых идеологических механизмов обеспечения политики мира и согласия в казахстанском обществе, говорится в документе.

Концепция нацелена на организацию системной работы по разъяснению и реализации в обществе принципов государственной политики в сферах интеграции этносов, развития казахстанской идентичности и общенационального единства, обеспечения мира и согласия в обществе.

Дальнейшее развитие сферы межэтнических отношений планируется осуществлять с позиции усиления роли АНК в укреплении общественного согласия и общенационального единства через всестороннюю модернизацию всех институтов ассамблеи, а также их активное участие в духовном обновлении казахстанского общества, говорится в документе.

В связи с этим будет продолжено институциональное и инфраструктурное укрепление ассамблеи, ее институтов в системе государственной политики в межэтнической сфере по ключевым направлениям:

организация взаимодействия с зарубежными партнерами по обеспечению системного противодействия попыткам переноса любого внешнего конфликтного потенциала на территорию РК и ее граждан;

активизация и актуализация совместной работы с правоохранительными органами по оперативному реагированию на обострение межэтнической ситуации, конфликты, способные перерасти в этническую плоскость, а также выстраивание системы превентивных мер по их профилактике и предотвращению;

усиление многоплановой работы по интеграции всех этносоциальных групп в единую гражданскую нацию через активизацию деятельности АНК как важного инструмента укрепления межэтнического взаимодействия и согласия, а также просветительской и информационно-разъяснительной работы всех ее институтов в обществе по вопросам политики единства и согласия, интеграции этносов, развития государственного языка в обществе как языка межэтнического общения;

реализация широкой информационно-разъяснительной работы институтов ассамблеи, домов дружбы, государственных органов и учреждений среди населения с целью нейтрализации негативных мировоззренческих установок в сфере межэтнических отношений, распространяемых в информационном поле;

выработка предложений по внедрению новых механизмов взаимодействия институтов ассамблеи с государственными органами и иными общественными объединениями в целях укрепления общественного согласия и общенационального единства;

систематизация работы и усиление роли АНК в укреплении межэтнических отношений, содействии в развитии благотворительности, медиации, волонтерства в социальной сфере как механизма укрепления общественного согласия и единства;

совершенствование деятельности АНК по реализации приоритетов модернизации общественного сознания, формированию прогрессивных нравственных ценностей в обществе.

Основные принципы Ассамблеи народа Казахстана

Приоритет прав и свобод человека и гражданина. Приоритет интересов народа и государства. Недопустимость какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Как отмечается, эти принципы соответствуют общим принципам государственной политики в межэтнической сфере и дополняются следующими положениями:

казахстанский патриотизм, основанный на доверии и взаимодействии гражданского общества и государства;

объединяющая роль государственного языка;

постоянная модернизация нации, развитие идеи "единство в многообразии" и внедрение новых форм политического мышления;

интеркультурализм, основанный на общих ценностях и интересах всех этнических групп.

Акцент в деятельности ассамблеи будет сделан на:

поиске объединяющих интересов и налаживании позитивного взаимодействия между представителями различных этносов;

поиске общих ценностей и интересов всех групп населения; преодолении культурных и этнических границ в процессе укрепления гражданской идентичности и совместной деятельности;

интеграции представителей этносов в единое общество, в том числе путем овладения государственным языком.

В концепции также говорится, что признание культурных различий не должно способствовать созданию замкнутых этнокультурных сообществ. Этнокультурные объединения АНК ответственны за социально-культурную интеграцию этносов в единое казахстанское общество.

Как ожидается, главными результатами реализации документа должны стать дальнейшее развитие института ассамблеи, создание благоприятных условий для укрепления общественного согласия и общенационального единства как ключевых факторов успешной модернизации и достижения стратегических задач развития государства.