Токаев внес изменения в Концепцию развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева от 19 марта внесены изменения в Концепцию развития финансового мониторинга на 2022 -2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняются основные принципы и подходы развития финансового мониторинга.

В подразделе "Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала" часть девятая изложена в новой редакции:

В целях дальнейшего повышения квалификации участников будет организовано прохождение ими подготовительных курсов для сертификации, по примеру ACAMS (сертифицированный специалист анти-отмывочной системы), CFCS (сертифицированный специалист по финансовым преступлениям) и других.

Также в главе "Внедрение новых направлений оценки рисков" подраздела "Направление 3. Совершенствование системы ПОД/ФТ" часть текста изложена в следующей редакции:

Аналитическая работа будет направлена на выявление участия недобросовестных исполнителей и фирм-однодневок и, как следствие, исключение криминального обналичивания бюджетных средств и коррупционных схем. Особое внимание будет направлено на реализацию национальных проектов.

Подраздел "Направление 4. Мониторинг и предотвращение незаконной деятельности необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан" изложен в следующей редакции:

С развитием цифровых активов подходы ФАТФ, а затем и регуляторная база юрисдикций претерпевают существенные изменения. Исчезает фрагментация регулирования, что способствует устранению лазеек для преступных действий.

Так, в соответствии с законом "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории республики запрещаются выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам, за исключением территории Международного финансового центра "Астана".

Вместе с тем, по оценкам экспертов, площадку МФЦА используют только 5% казахстанских криптоинвесторов, в то время как остальные работают в "серой" зоне.

"Это обуславливает изменение подходов к обороту цифровых активов. По поручению главы государства будет создана инфраструктура более широкого легального обращения цифровых активов. В то же время важно учитывать риски ОД/ФТ при изменении таких подходов. Поэтому будет проведена очередная секторальная оценка рисков использования цифровых активов в целях ОД/ФТ", - отмечается в документе.

Наряду с этим, при активном диалоге с рынком необходимо проработать вопрос формирования нового, динамичного подхода, адаптированного под реалии Казахстана.

Этому будут способствовать разработка для субъектов финансового мониторинга принципиально новых методических рекомендаций, а также повышение режима информирования о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровых активов.

Для правоохранительных и государственных органов на постоянной основе будут проводиться тренинги по отслеживанию цифровых активов.

Кроме того, будет проработан вопрос получения информации о резидентах РК, связанных с ОД/ФТ, от международных площадок оборота криптовалюты и подразделений финансовых разведок иностранных государств.

Будет усовершенствован порядок изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы в части включения особенностей, связанных с цифровыми активами.

В работу по отслеживанию незаконных финансовых операций планируется внедрить 1Т-инструменты.

С учетом постоянно меняющихся тенденций развития рынка цифровых активов будет проведен анализ регулирования сферы цифровых активов с выработкой предложений по ее дальнейшему совершенствованию.

Вместе с тем в подразделе "Целевые индикаторы по итогам 2026 года" раздела 6 "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты" также внесены изменения.

Так, говорится, что:

доля вузов, в которых проведены открытые лекции по вопросам финансовой безопасности, составит в 2022 году – 15%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 50%, в 2025 году – 60%, в 2026 году – 70%;

количество лиц, прошедших обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в АО "AML ACADEMY", единица, в 2023 году – 150, в 2024 году -200, в 2025 году – 250, в 2026 году – 300;

количество рейтингов "значительное соответствие" и "соответствие" по итогам оценки экспертами ЕАГ соответствия законодательства РК рекомендациям ФАТФ, единица, в 2022 году – 25, в 2023 году – 25, в 2024 году – 33, в 2025 году – 33, в 2026 году – 35.

увеличение количества клиентов у лицензированных провайдеров виртуальных активов составит в 2022 году – 5%, в 2023 году – 5%, в 2024 году – 5%, в 2025 году – 30%, в 2026 году – 30%.

В концепцию внесен и ряд других изменений.

Указ вводится в действие со дня его подписания.