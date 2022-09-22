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В Шымкенте в общежитии скончался студент

Студент скончался в общежитии в Шымкенте Фото: polisia.kz
В Шымкенте в дежурную часть Управления полиции Аль-Фарабийского района сообщение об обнаружении в общежитии одного из колледжей тела студента первого курса поступило ночью 22 сентября от бригады скорой помощи, передает Zakon.kz.

Как пишет polisia.kz, по словам очевидцев, один из студентов ударил парня в грудь, а другой – в плечо.

В результате ему внезапно стало плохо. Студенты вызвали скорую, однако прибывшие медицинские работники не успели оказать помощь молодому человеку, который скончался до их приезда, – говорится в сообщении.

Сотрудники Аль-Фарабийского районного УП проводят расследование по ст. 106 УК РК.

Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что 9 сентября студент третьего курса Уральского политехнического колледжа умер во время урока физкультуры. По информации Управления образования Западно-Казахстанской области, молодой человек внезапно упал во время урока физкультуры. Он скончался до приезда скорой помощи.

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