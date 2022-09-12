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В Уральске студент умер на уроке физкультуры

В Уральске студент умер на уроке физкультуры Фото: Zakon.kz
9 сентября студент третьего курса Уральского политехнического колледжа умер во время урока физкультуры, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления образования Западно-Казахстанской области, молодой человек внезапно упал во время урока физкультуры. Он скончался до приезда скорой помощи.

Как отметили в ведомстве, причина смерти устанавливается. Назначены экспертизы.

19 ноября 2021 года семиклассник скончался после урока физкультуры в Шымкенте.

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Анастасия Стативкина
Западно-Казахстанская область Уральск
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