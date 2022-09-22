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В Алматы обсудили развитие креативных индустрий

креатив Алматы дом на Барибаева Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев посетил социально-культурное пространство "Дом на Барибаева, 36" и обсудил с его учредителями Дауреном Тюлеевым, Рустамом Кужагалиевым и Нафисат Ермагамбетовой перспективы развития креативных индустрий города.

Дом на Барибаева, 36 ("Дом 36") – это современное креативное пространство площадью более 1,5 тыс. кв. м, где реализуются проекты и программы в области искусства и культуры. Проект объединяет 13 постоянных резидентов. Это архитектурное бюро, балетная школа, образовательный сервис, в том числе предназначенный для молодежи категории NEET, кружки по обучению игре на музыкальных инструментах и другое.

креатив дом Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проект "Дом 36" был запущен в апреле 2020 года и на сегодня стал своеобразным местом притяжения для представителей креативной индустрии. За сравнительно короткий период своего существования организаторами проекта проведено около 100 различных мероприятий – выставок, концертов, вернисажей, театральных постановок, фестивалей, программ наставничества, развития бизнеса и т. д. Общий охват составил более 25 тыс. человек.

Во время встречи представители социально-культурного пространства предложили главе города масштабирование проекта – создание новых креативных пространств и в других районах Алматы.

креатив дом

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ерболат Досаев поддержал идею, а также пригласил резидентов проекта к участию в разработке перспективных городских проектов, общественных пространств, в том числе на стадии концепции, а также предложил участвовать в обучении молодежи в рамках специальных программ акимата Алматы.

дом Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В настоящее время в Алматы в сфере креативных индустрий зарегистрированы 27 200 предприятий, из них действующие – 22 020. С 2017 года наибольший рост показала креативная деятельность по проектированию информационных систем, разработке программного обеспечения, веб-порталов, в сфере музыки, киноиндустрии, рекламы, маркетинга, образования и культуры.

дом Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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