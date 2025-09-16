#АЭС в Казахстане
Право

Определено юрлицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии

Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, ювелирные изделия, национальные украшения, национальный стиль, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 12:07 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 11 сентября 2025 года определено юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

"Определить Корпоративный фонд "Фонд развития креативных индустрий" юридическим лицом, оказывающим содействие развитию креативной индустрии", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

В Казахстане к креативной индустрии относятся 43 вида деятельности. В перечень вошли такие творческие направления, как архитектура, мода, искусство, музыка, дизайн, кино, IT-технологии, народные промыслы и др.

Креативная индустрия развивается в Астане, Алматы и Шымкенте, в ней работает порядка 95 тыс. человек.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
