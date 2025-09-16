Определено юрлицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии

Постановлением правительства РК от 11 сентября 2025 года определено юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

"Определить Корпоративный фонд "Фонд развития креативных индустрий" юридическим лицом, оказывающим содействие развитию креативной индустрии", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

В Казахстане к креативной индустрии относятся 43 вида деятельности. В перечень вошли такие творческие направления, как архитектура, мода, искусство, музыка, дизайн, кино, IT-технологии, народные промыслы и др.

Креативная индустрия развивается в Астане, Алматы и Шымкенте, в ней работает порядка 95 тыс. человек.