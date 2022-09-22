Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Видео обмелевшего Каспия вновь опубликовано в Казнете

Каспийское море Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Нуркен Тажибай на странице в Instagram поделился видео обмелевшего Каспийского моря. В своей публикации он уточнил, что Каспий отошел примерно на 300-350 метров, сообщает Zakon.kz.

Активист не в первый раз в своих постах призывает обратить внимание на экологическую катастрофу.

Масштаб обмеления море в Сартас в Тупкараганском районе раздирает душу. Каспий отошел примерно на 300-350 метров, - сказано в сообщении, опубликованном 22 сентября.

  • И никто ничего не делает!

  • не верится, очень жаль;

  • видно, что вода давно отошла, даже трава успела вырасти;

  • по прогнозу немецких ученых, Каспий еще упадет на -9м по оптимистическому сценарию, по худшему сценарию -18м! - отметили комментаторы.

В последний раз видео обмелевшего моря публиковал активист Азамат Сарсенбаев.

Читайте также

На австралийское побережье выбросились 230 китов

В 6 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Фотоловушка сняла краснокнижных животных на водопое в парке "Алтын-Эмель"

Анастасия Московчук
Каспий
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
мобилизация в России
В России проходят акции протеста против частичной мобилизации
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
астрология советы октябрь
Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления