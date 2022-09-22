Видео обмелевшего Каспия вновь опубликовано в Казнете
Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Нуркен Тажибай на странице в Instagram поделился видео обмелевшего Каспийского моря. В своей публикации он уточнил, что Каспий отошел примерно на 300-350 метров, сообщает Zakon.kz.
Активист не в первый раз в своих постах призывает обратить внимание на экологическую катастрофу.
Масштаб обмеления море в Сартас в Тупкараганском районе раздирает душу. Каспий отошел примерно на 300-350 метров, - сказано в сообщении, опубликованном 22 сентября.
И никто ничего не делает!
не верится, очень жаль;
видно, что вода давно отошла, даже трава успела вырасти;
по прогнозу немецких ученых, Каспий еще упадет на -9м по оптимистическому сценарию, по худшему сценарию -18м! - отметили комментаторы.
В последний раз видео обмелевшего моря публиковал активист Азамат Сарсенбаев.
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