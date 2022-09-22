Видео обмелевшего Каспия вновь опубликовано в Казнете

Фото: скриншот видео

Блогер из Актау Нуркен Тажибай на странице в Instagram поделился видео обмелевшего Каспийского моря. В своей публикации он уточнил, что Каспий отошел примерно на 300-350 метров, сообщает Zakon.kz.

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