Гигантский пожар охватил мост после ДТП на юго-востоке Китая

В китайской провинции Аньхой после столкновения автомобиля и грузовика, перевозившего силиконовое масло, вспыхнул мощный пожар, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в среду, 21 сентября. Видео разместил telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно черный столб дыма. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиции.

Судя по кадрам, масло растеклось по мосту и вспыхнуло. Черный столб дыма был виден за несколько километров, справиться с огнем удалось спустя три часа. По некоторым данным, травмы получил один человек.

Позднее полицейские сообщили, что пожар на эстакаде удалось потушить.