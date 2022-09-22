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Гигантский пожар охватил мост после ДТП на юго-востоке Китая

Мост после ДТП на юго-востоке Китая Фото: pixabay
В китайской провинции Аньхой после столкновения автомобиля и грузовика, перевозившего силиконовое масло, вспыхнул мощный пожар, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в среду, 21 сентября. Видео разместил telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно черный столб дыма. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиции.

Судя по кадрам, масло растеклось по мосту и вспыхнуло. Черный столб дыма был виден за несколько километров, справиться с огнем удалось спустя три часа. По некоторым данным, травмы получил один человек.

Позднее полицейские сообщили, что пожар на эстакаде удалось потушить.

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