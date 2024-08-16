Турецкий Измир охватил мощный пожар

16 августа лесной пожар вспыхнул в турецком городе Измир, огонь подобрался к стенам больницы, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался на западе Турции. Как передает турецкий телеканал NTV, в районе Каршияка наблюдаются перебои с электричеством.

Фото: ntv

Из-за пожара город полностью заволокло дымом.

"Огонь подобрался к стенам городской больницы", – информирует телеканал.

📍Bolu'da çıkan yangında bazı köy ve mahalleler tahliye edildi. Bölgede şuana kadar can ve mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin çalışması sürüyor https://t.co/R5bBmnHD0i pic.twitter.com/uGLxrJEdeh — Habertürk (@Haberturk) August 16, 2024

Пожар распространяется под воздействием сильного ветра. Для его тушения привлечены:

два самолета;

пять вертолетов;

большое количество наземной техники.

Фото: ntv

Жители города спасают своих домашних питомцев.

Ученые Университета Восточной Англии обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пожаров.