Турецкий Измир охватил мощный пожар
Пожар начался на западе Турции. Как передает турецкий телеканал NTV, в районе Каршияка наблюдаются перебои с электричеством.
Фото: ntv
Из-за пожара город полностью заволокло дымом.
#izmir yanıyor pic.twitter.com/znwYr564gj— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) August 16, 2024
"Огонь подобрался к стенам городской больницы", – информирует телеканал.
📍Bolu'da çıkan yangında bazı köy ve mahalleler tahliye edildi. Bölgede şuana kadar can ve mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin çalışması sürüyor https://t.co/R5bBmnHD0i pic.twitter.com/uGLxrJEdeh— Habertürk (@Haberturk) August 16, 2024
Пожар распространяется под воздействием сильного ветра. Для его тушения привлечены:
- два самолета;
- пять вертолетов;
- большое количество наземной техники.
Фото: ntv
Жители города спасают своих домашних питомцев.
Onlar öldürmeye çalıştıkça bizler yaşatacağız #izmir pic.twitter.com/JMcXo4x8tV— Başak çok haklı. (@karakedilikiz) August 16, 2024
Ученые Университета Восточной Англии обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пожаров.