Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Турецкий Измир охватил мощный пожар

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 18:50 Фото: ntv
16 августа лесной пожар вспыхнул в турецком городе Измир, огонь подобрался к стенам больницы, сообщает Zakon.kz.

Пожар начался на западе Турции. Как передает турецкий телеканал NTV, в районе Каршияка наблюдаются перебои с электричеством.

Измир, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 18:50

Фото: ntv

Из-за пожара город полностью заволокло дымом.

"Огонь подобрался к стенам городской больницы", – информирует телеканал.

Пожар распространяется под воздействием сильного ветра. Для его тушения привлечены:

  • два самолета;
  • пять вертолетов;
  • большое количество наземной техники.
Измир, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 18:50

Фото: ntv

Жители города спасают своих домашних питомцев.

Ученые Университета Восточной Англии обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пожаров.

Читайте также

Заповедник
Фотографии краснокнижных животных сделали в Мангистауской области
Италия
Пьяный капитан "припарковал" катер на скалах итальянского острова
Насекомые вызывают лихорадку
ВОЗ: передающийся через насекомых вирус представляет опасность для туристов
Алия Абди
Турция 2024 год Пожары Кошки Собаки Военная техника Лесные пожары Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Жителей и гостей Алматы предупредили о закрытии важной трассы
Младшая дочь Баян Алагузовой получила необычный подарок из Китая
Младшая дочь Баян Алагузовой получила необычный подарок из Китая
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
64-летняя мама Тимати оригинально поздравила сына с днем рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: