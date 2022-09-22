Российские и украинские товары становятся в Казахстане дефицитом

Российские и украинские товары постепенно пропадают с казахстанских прилавков. Это касается продуктов, средств личной гигиены, бытовой химии, женской косметики и многого другого, сообщает Zakon.kz.

Бизнесмены пытаются компенсировать начавшийся дефицит аналогами из других стран, но жалуются, что это обходится. К тому же восполнить ассортимент все равно не выходит. Покупатели остаются без товаров, предприниматели без прибыли, передает КТК.

Продавцы хозяйственных магазинов рассказывают, что поставки многих российских стиральных порошков, краски для волос, лосьонов, мыла и некоторой косметики прекратились еще в феврале.

Относительно ситуации помогли товары отечественного производства, а также завоз из Беларуси, Узбекистана и Турции. Но ассортимент на прилавках обеднел, а цены выросли.

"Сафирони" есть, например, они все очень дорогие сейчас. Papia вообще нет, очень мало. Порошков нет: "Бинго", например, это российское было, их нет сейчас, если честно. "Чистой линии" нет, "Черного жемчуга" уже давно нет, "777" – это все были российские товары. Их давно нет уже, полгода нет. "Лесного бальзама" нет сейчас у нас. Самые ходовые товары! "Бархатных ручек" нет в наличии. Продавец Марат Казыбаев

Крупные торговые сети тоже страдают от перебоев с поставками. В гипермаркетах говорят: периодически возникает дефицит средств гигиены, бытовой химии, кондитерских изделий, алкоголя и лицензированных игрушек. Повлияли антироссийские санкции, проблемы с перевозками и сырьем. Но уверяют, ситуация некритичная.

И если российских товаров просто стало меньше, украинские почти полностью исчезли.

Предприниматели жалуются, из-за отсутствия востребованных товаров торговый бизнес терпит большие убытки. Неизвестно, когда поставки возобновятся в полном объеме и произойдет ли это вообще?