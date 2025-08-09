Украина и Евросоюз выдвинули контрпредложение по остановке российско-украинского конфликта

Украина и ЕС представили свое мирное предложение по урегулированию российско-украинского конфликта на фоне несогласия с российскими идеями, сообщает Zakon.kz.

По информации РБК, Киев и Европа предлагают первостепенно достичь прекращения огня, а обмен территориями провести по принципу, что "если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других".

"Нельзя начинать процесс с уступки территории в разгар боевых действий", – высказался один из европейских переговорщиков.

Президент Владимир Путин передал свое видение разрешения конфликта через спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Оно подразумевает территориальные уступки Украины и международное признание подконтрольных России территорий в обмен на прекращение огня.

Речь идет о передаче России оставшейся под контролем Украины части Донецкой области и заморозке всей линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях.

Как считают некоторые европейские чиновники, обмен должен сводиться к тому, что если под контроль России полностью переходит Донбасс, то Россия уходит с запорожских и херсонских территорий.

Европа и Киев выдвинули свое предложение на встрече в Великобритании с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. WSJ отмечает, что стороны хотят провести "общую красную линию", которая будет соблюдаться при переговорах с Россией.

Европейцы на встрече подчеркнули, что вопросы будущего Украины не должны решаться без нее, а также в обсуждении должна участвовать и Европа.

