Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал самый четкий снимок колец Нептуна

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" получил максимально детализированные снимки газопылевых колец Нептуна, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликованные в среду, 21 сентября, были сделаны с помощью сверхчувствительной инфракрасной камеры NIRCam, говорится на сайте NASA.

Новые изображения раскрывают кольца планеты, которые трудно обнаружить, в новом свете.

Прошло три десятилетия с тех пор, как мы в последний раз видели эти тусклые пыльные кольца, и мы впервые видим их в инфракрасном диапазоне. Эксперт по Нептуну и междисциплинарный ученый в проекте Уэбба Хайди Хаммель

Кроме того, "Уэбб" запечатлел семь из 14 известных спутников Нептуна. На снимке хорошо заметна яркая точка с характерными дифракционными всплесками. Скорее, всего это большой спутник планеты — Тритон, покрытый конденсированным азотом. Тритон отражает 70 процентов солнечного света, который на него попадает.

В будущих исследованиях ученые хотят дополнительно изучить как Нептун, так и Тритон.