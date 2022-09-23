Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал самый четкий снимок колец Нептуна
Кадры опубликованные в среду, 21 сентября, были сделаны с помощью сверхчувствительной инфракрасной камеры NIRCam, говорится на сайте NASA.
Новые изображения раскрывают кольца планеты, которые трудно обнаружить, в новом свете.
Прошло три десятилетия с тех пор, как мы в последний раз видели эти тусклые пыльные кольца, и мы впервые видим их в инфракрасном диапазоне. Эксперт по Нептуну и междисциплинарный ученый в проекте Уэбба Хайди Хаммель
Кроме того, "Уэбб" запечатлел семь из 14 известных спутников Нептуна. На снимке хорошо заметна яркая точка с характерными дифракционными всплесками. Скорее, всего это большой спутник планеты — Тритон, покрытый конденсированным азотом. Тритон отражает 70 процентов солнечного света, который на него попадает.
В будущих исследованиях ученые хотят дополнительно изучить как Нептун, так и Тритон.