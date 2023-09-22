Телескоп "Джеймс Уэбб" позволил узнать, как формировались ранние галактики

Аппарат НАСА "Джеймс Уэбб" ранее использовался для получения изображений рождения и умирания звезд, а также завораживающих колец Нептуна, сообщает Zakon.kz.

Исследование формирования ранних галактик перевернуло давно существовавшие теории об эволюции Вселенной.



С помощью мощного космического телескопа "Джеймс Уэбб" группа международных исследователей изучила некоторые из них, сформировавшиеся 10 млрд лет назад или более.

В то время астрономы полагали, что нашему Млечному Пути было сложнее сформироваться, поскольку его блинообразная форма диска была слишком хрупкой, чтобы пережить период, когда слияния галактик происходили чаще всего.

Однако теперь астрономы обнаружили доказательства того, что многие из этих ранних галактик были похожи на нашу.

Полученные данные свидетельствуют о том, что галактики, похожие на Млечный Путь, встречаются во Вселенной в 10 раз чаще, чем это было показано предыдущими наблюдениями космического телескопа "Хаббл".

По мнению специалистов, такие дисковые галактики хорошо подходят для развития жизни, поскольку их относительно стабильная структура помогает расположить звезды и другие небесные объекты в упорядоченной плоскости.

Это может создавать гравитационную среду, благоприятную для формирования планет, что делает их интересными объектами для астрономов, занимающихся поиском потенциально пригодных для жизни миров.

Запущенный на Рождество 2021 года телескоп "Джеймс Уэбб" уже использовался для получения потрясающих фотографий рождения звезд, их умирания и завораживающих колец Нептуна.