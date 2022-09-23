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Япония с 11 октября снимет ограничения на въезд для туристов

С 11 октября снимет ограничения для туристов Фото: pixabay
Начиная с 11 октября в Японии отменяются ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Об этом в четверг, 22 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил премьер-министр Фумио Кисида, передает телерадиокомпания NHK.

Снятие ограничений коснется в том числе туристов, въезжающих в страну.

Япония ослабила ряд ограничений на въезд 7 сентября. Однако самостоятельные поездки, когда турист сам покупает билеты на самолет и бронирует номер в гостинице, оставались под запретом. Эти ограничения будут отменены 11 октября.

В настоящее время на территории островного государства наблюдается снижение числа новых пациентов с COVID-19. Так, специалисты в течение прошлой недели выявили около 370 тысяч человек с опасной инфекцией. Это на 33 процента меньше по сравнению с данными, которые были зарегистрированы на позапрошлой неделе.

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