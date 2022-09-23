В России вырос спрос на антидепрессанты

Спрос на успокоительные в 2022 году в целом выше, чем в предыдущие. Врачи советуют не увлекаться седативными средствами и принимать их только по назначению, сообщает Zakon.kz.

С 15 августа по 11 сентября 2022 года россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков, чем за тот же период годом ранее, сообщают "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group.

Всего за это время граждане РФ купили свыше 2,5 млн упаковок таких препаратов, потратив на это почти 1,5 млрд рублей.

Повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты наблюдается на конца февраля, отметила глава альянса фармацевтических ассоциаций РФ Виктория Преснякова.

Это связано с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией. Люди приобретают не только безрецептурные, но и рецептурные препараты. Врачи отмечают, что очень много пациентов обращаются к ним с подобными недугами впервые. Сезонность тоже играет большую роль. Традиционно весной и осенью спрос на эти группы препаратов увеличивается. Виктория Преснякова

При этом дефицита успокоительных средств в аптеках нет.

Всего с начала года по середину сентября интерес к таким препаратам вырос на 30% относительно того же периода в 2021-м.

За это время россияне купили 25,6 млн упаковок успокоительных средств на общую сумму в почти 15 млрд рублей.

Наибольший всплеск спроса аналитики зафиксировали с 28 февраля по 20 марта. В эти дни граждане РФ приобрели в среднем вдвое больше упаковок лекарств, чем в тот же временной промежуток 2021-ого года.