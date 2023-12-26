Спрос на фейерверки вырос у казахстанцев

В Комитете государственных доходов в преддверии Нового года рассказали, каким спросом пользуется пиротехника в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

"С января по ноябрь месяц текущего года всего импортировано в страну (хлопушки, петарды, фонтаны, батареи салютов, бенгальские огни, цветной дым, наземные фейерверки и другой бытовой пиротехнике) весом 231,1 тонн, стоимостью 663,9 тыс. долларов (303 820 557 тенге), где основным импортером является – Китай", - сообщили в КГД.

Также в небольших количествах завезено фейерверков весом 0,1 тонны на 17,6 тыс. долларов из Германии, Великобритании и США.

В Комитете госдоходов отметили, что по сравнению с прошлым годом в этом году в страну импортировано бытовой пиротехники на 71,8 тонн больше на сумму в 215 тыс. долларов (почти 100 млн тенге).

"В прошлом, 2022 году - с января по ноябрь - в Казахстан поставили фейерверков весом 159,4 тонны, стоимостью 448,9 тыс. долларов. Как и в 2023 году основной поставщик - Китай, в небольших количествах импортировано из Германии, Грузии, Кипра, Норвегии, США, Черногория, Чехии", - отметили в КГД.

В комитете заметили, что при подготовке информации использована таможенная статистика РК с третьими странами (не входящие в состав ЕАЭС), сумма на основе задекларированной таможенной стоимости, вес – нетто.

Материал по теме Салют от спасателей: специалисты рассказали, как не пострадать от пиротехники в новогоднюю ночь

Вместе с тем в КГД напомнили про ответственность за запуск фейерверков.

Так, согласно ст. 436 КоАП применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в неотведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, установленный порядок и не повлекшее причинение крупного материального ущерба, влечет штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге) с конфискацией пиротехнических изделий. Уполномоченным органом, определяющим места для применения пиротехнических изделий, являются акиматы.

Кроме того, за нарушение тишины с 22:00 до 09:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, предусмотрена административная ответственность (ст.437 КоАП), которая влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (15 315 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 (61 260 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 (91 890 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 (306 300 тенге).