Врач рассказал, чем может грозить сухой воздух из-за отопления в квартире

Сухость слизистых оболочек проявляется в виде кашля, боли в горле, неприятных ощущений в носоглотке, а также накопления слизи и храпа во сне, сообщает Zakon.kz.

Слишком сухой воздух в квартире во время отопительного сезона ведет к развитию и обострению болезней дыхательных путей, включая бронхит и астму. Об этом рассказал врач Сергей Хомяков, сообщает РИА Новости.

По его словам, нормальная влажность воздуха в квартире составляет около 60-80%, но во время работы центрального отопления этот показатель снижается в два-три раза.

Страдает слизистая оболочка носоглотки, она сохнет и исчезает барьер для проникновения бактерий и инфекций. Кроме того, сухость в доме способствует развитию и обострению различных болезней дыхательных путей. Сергей Хомяков

Он уточнил, что это может привести к фарингиту, ларингиту, трахеиту, бронхиту и астме.

У детей из-за сухого воздуха также могут отекать лимфоидные ткани и увеличиваться аденоиды.