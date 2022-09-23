Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

14,5 млн тенге пытались вывезти в одежде из Уральска

вывоз аэропорт Казахстан Фото: пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК
Незадекларированные 14,5 млн тенге наличными пытались вывезти из аэропорта в Уральске. По данным Комитета государственных доходов МФ РК, к нарушителю применены меры административного взыскания, сообщает Zakon.kz.

Миллионы тенге пытались вывезти 21 сентября.

Деньги нашли у пассажира международного рейса Уральск – Анталья. В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 14,5 млн тенге (по курсу Национального банка РК на 21.09.2022 равно 30 318 долларов).Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

По данным ведомства, нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами.

К нарушителю были применены меры административного взыскания в соответствии с законодательством Казахстана.Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК

Читайте также

Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов опубликовал фото с подросшим сыном

Анастасия Московчук
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
эксперт, политолог, геополитическая ситуация в мире
Эксперт объяснил, чем может грозить Казахстану частичная мобилизация в РФ
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 22 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления