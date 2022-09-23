14,5 млн тенге пытались вывезти в одежде из Уральска
Фото: пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК
Незадекларированные 14,5 млн тенге наличными пытались вывезти из аэропорта в Уральске. По данным Комитета государственных доходов МФ РК, к нарушителю применены меры административного взыскания, сообщает Zakon.kz.
Миллионы тенге пытались вывезти 21 сентября.
Деньги нашли у пассажира международного рейса Уральск – Анталья. В момент задержания были выявлены наличные денежные средства в сумме 14,5 млн тенге (по курсу Национального банка РК на 21.09.2022 равно 30 318 долларов).Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК
По данным ведомства, нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами.
К нарушителю были применены меры административного взыскания в соответствии с законодательством Казахстана.Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК
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