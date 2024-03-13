Более 20 миллионов тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана
Фото: пресс-служба КГД МФ РК
С 11 по 13 марта через таможенный пост "МЦПС Хоргос" четыре раза пытались вывезти из Казахстана незадекларированные наличные на сумму 21,4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.
"Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Таможенного кодекса Республики Казахстан, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации". Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК
Отмечается, что с 14 марта 2022 года в Казахстане запрещен вывоз наличной иностранной валюты, в сумме превышающий эквивалент 10 тыс. долларов США.
Ранее сообщалось, что более 98 тыс. евро итальянец пытался вывезти из Казахстана.
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