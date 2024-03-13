Более 20 миллионов тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

С 11 по 13 марта через таможенный пост "МЦПС Хоргос" четыре раза пытались вывезти из Казахстана незадекларированные наличные на сумму 21,4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

"Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Таможенного кодекса Республики Казахстан, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации". Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК Отмечается, что с 14 марта 2022 года в Казахстане запрещен вывоз наличной иностранной валюты, в сумме превышающий эквивалент 10 тыс. долларов США. Ранее сообщалось, что более 98 тыс. евро итальянец пытался вывезти из Казахстана. Читайте также Три газовых баллона успели вынести спасатели во время пожара в Кокшетау Пять директоров школ в Атырау скрывали факты избиения детей

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