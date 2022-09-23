МВД отслеживает ситуацию с миграцией россиян в Казахстан

И. о. председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Аслан Аталыков сделал заявление в связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Республику Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Аслан Аталыков, органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания.

В Казахстане действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля. Законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане, – сказал Аслан Аталыков.

По его словам, ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории Казахстана, игнорируя требования миграционного законодательства.

Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств-участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК. Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, своевременно поступающих из пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев. Аслан Аталыков

Согласно статистике, в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало – 4,1 млн, в том числе граждан Российской Федерации въехало 1 660 000, а выехало – 1 640 000.

Их временное пребывание под учетом с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания. Мониторинг миграционных процессов ведется. Аслан Аталыков

По словам и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД РК, если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования.

В ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тыс. нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тыс. – сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана. При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тыс., что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан РФ. Аслан Аталыков

Он отметил, что это демонстрирует их определенную дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания. В противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на пять лет.

Аналогично органами внутренних дел осуществляется контроль за соблюдением правил пребывания иностранцев в Казахстане на основании разрешения на временное проживание, процесс получения которого отрегулирован. При получении разрешения на временное проживание, дающее в предусмотренных законом случаях право иностранцу пребывать в Казахстане на срок трудового договора, на период учебы, лечения и других исчерпывающих оснований, миграционная служба имеет полную информацию об адресе проживания, собственнике жилья и проживающих там иностранцах, что позволяет обеспечить миграционный контроль. Аслан Аталыков

Как подчеркнул и. о. председателя КМС МВД РК, любая ситуация, связанная с незаконным пересечением границы, нарушением регламента подачи документов на регистрацию в стране, пресекается в соответствии с законодательством РК.

Миграционная служба МВД Республики Казахстан работает в штатном режиме. Контроль за соблюдением законодательства иностранцами, уполномоченными государственными и правоохранительными органами ведется. Аслан Аталыков