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В Казахстане дежурные СпецЦОНы будут работать по субботам

госуслуги, режим работы Фото: Zakon.kz
Госкорпорация "Правительство для граждан" изменит график работы СпецЦОНов. Это связано с их высокой загруженностью, сообщает Zakon.kz.

Теперь 20 СпецЦОНов Казахстана будут принимать заявки по госуслугам по субботам с 9:00 до 13:00, выдача документов будет происходить с 09:00 до 15:00.

В Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные СпецЦОНы будут принимать посетителей с 10:00 до 14:00 по времени Астаны, выдавать документы – до 16:00, – говорится в сообщении.

Специализированные центры по обслуживанию населения предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Казахстанцы могут заранее забронировать очередь в СпецЦОН через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov.

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