Марат Башимов озвучил последствия закрытия границы для россиян

Председатель Общественного совета Антикоррупционной службы Марат Башимов прокомментировал наплыв россиян в Казахстан. Об этом он написал 23 сентября в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Марат Башимов, по законодательству РК, в рамках международных договоров граждане России могут находиться на территории Казахстана 90 дней, после чего они должны выехать.

Он отметил, что разрешение на временное проживание выдается в соответствии с законодательством по шести установленным правилам, среди которых есть и разрешительные, подтверждающие документы государственных органов.

Закрытие границы имеет и другую негативную сторону и может привести к обратной реакции, ухудшению экономического обмена, поскольку ударит по продовольственной безопасности северных регионов Казахстана, потому что зависимость от импорта товаров и продовольствия очень значительна и может "обрушить" всю приграничную торговлю, приведет к подорожанию и дефициту товаров. Марат Башимов

На 23 сентября на казахстанско-российской границе сотрудники погранслужбы отмечают увеличение количества въезжающих иностранцев в Казахстан. 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме.