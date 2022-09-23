О скоплении авто на казахстанско-российской границе сообщили в КНБ

В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день на казахстанско-российской границе сотрудники погранслужбы отмечают увеличение количества въезжающих иностранцев в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.

Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле. Пресс-служба ПС КНБ РК

Пограничная служба организовала взаимодействие с российскими коллегами.

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В ПС КНБ РК отметили, что в работе руководствуются международными договорами и нормами законов РК.