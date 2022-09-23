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В ЦИК озвучили условия снятия с регистрации кандидата в президенты

кандидаты, Конституция РК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Член Центризбиркома РК Анастасия Щегорцова на брифинге 23 сентября прокомментировала вопрос о том, что нельзя делать кандидатам в президенты в период предвыборной кампании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Анастасия Щегорцова отметила, что требования прописаны в пункте 7 статьи 27 Конституционного закона "О выборах в РК".

Большое внимание уделяется ненадлежащей предвыборной агитации. Под ней понимается предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещания предоставления таковых, за исключением бесплатной раздачи печатных материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании. Анастасия Щегорцова

Спикер отметила, что проведение ненадлежащей предвыборной агитации запрещается.

Ненадлежащая предвыборная агитация дает основание для снятия кандидата в президенты с регистрации. Анастасия Щегорцова

Она подчеркнула, что каждому кандидату государство выделяет в равной степени средства из бюджета для поддержки его агитационной деятельности.

Целевое расходование средств, выделенных государством, контролируется. Также ЦИК РК контролируется поступление и расходование средств избирательного фонда кандидата, который он должен соблюдать. Анастасия Щегорцова

22 сентября в ЦИК РК сообщили, что предвыборная агитация стартует 21 октября. У кандидатов в президенты будет 19 дней, чтобы предоставить документы в ЦИК РК на установление соответствия требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК".

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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