На трассах Карагандинской области выставлены блокпосты

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

На автодорогах республиканского и местного значения Карагандинской области организованы 18 мобильных блокпостов. В местной полиции рассказали Zakon.kz, что мероприятия направлены на противодействие скотокрадству.

Заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин уточнил, что приближается период традиционной заготовки мяса ("Күздік және соғым"). Это аккумулирует активность скотокрадов, которые начинают воровать скот у населения. Страдают частное подворье и крестьянские хозяйства, занимающиеся разведением скота. Абиль Абильдин По данным ведомства, с начала 2022 года на территории области зарегистрировано 47 фактов скотокрадства. Задержаны две преступные группы, занимавшиеся воровством скота. Установлена причастность барымтачей к 14 фактам скотокрадств. В настоящее время уголовные дела направлены в суд. Пресс-служба ДП Карагандинской области Читайте также Полиция Алматы сделала заявление перед концертом Димаша Кудайбергена

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