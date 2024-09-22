18 блокпостов выставили на дорогах Карагандинской области

На дорогах Карагандинской области выставили 18 передвижных блокпостов для профилактики и противодействия кражам скота, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции пояснили, что правоохранители будут останавливать автомобили, перевозящие мясо и скот, для проверки соответствующих документов.

"С начала 2024 года в области зарегистрировано 25 краж скота, из которых 18 уже раскрыты. Один из недавних случаев произошел на прошлой неделе в Бухар-Жырауском районе, где сотрудники полиции задержали подозреваемого, укравшего у местного жителя корову породы "Голштейн", стоимостью миллион тенге", – рассказали в ведомстве.

Передвижные блокпосты будут работать до особого распоряжения.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

По данным полиции региона, в основном кражи скота происходят с вольного выпаса, при этом многие граждане не сразу замечают пропажу:

"В полицию поступило 17 заявлений о пропаже скота с вольного выпаса. В результате оперативных мероприятий нашли 106 животных, включая 56 лошадей, 12 голов крупного рогатого скота и 38 – мелкого".

Правоохранители призвали жителей области с пониманием отнестись к мерам, направленным на обеспечение безопасности и сохранность имущества граждан.

Ранее в Актюбинской области фермеры, пользуясь фиктивными документами, украли миллиард тенге, выделенный государством на покупку скота.