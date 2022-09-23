Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В МВД рассказали, нужно ли автовладельцам менять старые госномера

нужно лив автовладельцам менять старые госномера Фото: пресс-служба КазСтандарта КТРМ МТИ РК
С 1 сентября 2022 года в Казахстане введен в действие национальный стандарт для номерных знаков автомашин. Нужно ли в связи с этим автовладельцам менять старые госномера, корреспонденту Zakon.kz рассказали в МВД.
Действие национального стандарта СТ РК 986-2022 для государственных регистрационных номерных знаков автомобилей, в котором предусмотрено наличие специальных и дополнительных элементов, необходимых для защиты от фальсификации, распространяется на вновь изготовленные ГРНЗ и замена прежних ГРНЗ на новые не требуется, – ответили в МВД РК на запрос редакции.

14 сентября в КазСтандарте КТРМ МТИ РК сообщили о введении стандарта, в котором прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них. Как пояснили в Комитете транспорта, стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках.

Читайте также

ОАЭ инвестирует в строительство международной школы в Астане

Токаев принял нового акима Туркестанской области

В Астане построят ветровую электростанцию за счет частных средств

Лариса Черненко
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Казахстан Россия граница
О скоплении авто на казахстанско-российской границе сообщили в КНБ
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 22 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления