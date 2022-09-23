В МВД рассказали, нужно ли автовладельцам менять старые госномера

Фото: пресс-служба КазСтандарта КТРМ МТИ РК

С 1 сентября 2022 года в Казахстане введен в действие национальный стандарт для номерных знаков автомашин. Нужно ли в связи с этим автовладельцам менять старые госномера, корреспонденту Zakon.kz рассказали в МВД.

Действие национального стандарта СТ РК 986-2022 для государственных регистрационных номерных знаков автомобилей, в котором предусмотрено наличие специальных и дополнительных элементов, необходимых для защиты от фальсификации, распространяется на вновь изготовленные ГРНЗ и замена прежних ГРНЗ на новые не требуется, – ответили в МВД РК на запрос редакции. 14 сентября в КазСтандарте КТРМ МТИ РК сообщили о введении стандарта, в котором прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них. Как пояснили в Комитете транспорта, стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках. Читайте также ОАЭ инвестирует в строительство международной школы в Астане Токаев принял нового акима Туркестанской области В Астане построят ветровую электростанцию за счет частных средств

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