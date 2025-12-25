500 тенге нового образца: нужно ли срочно менять старые купюры

В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня рассказали, нужно ли гражданам срочно менять старые купюры номиналом 500 тенге из-за выхода новых банкнот, сообщает Zakon.kz.

Ранее Нацбанк объявил, что с 25 декабря 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна. Это пятая банкнота из серии "Сакский стиль".

О порядке замены банкнот

"Новые банкноты номиналом 500 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 500 тенге образца 2017 года (банкнота старого образца). То есть, все банкноты старого образца будут в течение 2 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, в этот период населению не нужно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня (БВУ) или филиалах НБК", – заявили в пресс-службе НБК в четверг.

Период параллельного обращения банкнот

Как уточнили в монетарном регуляторе, срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2025 года по 24 декабря 2027 года (включительно).

"После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2027 года, все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть по 24 декабря 2030 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно". Пресс-служба НБК

В Нацбанке подчеркнули, что банкноты нового образца (2025 года) и банкноты старого образца (2017 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

"Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, "Казпочте", БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана. Напоминаем, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях". Пресс-служба НБК

О том, что в Казахстане появятся новые банкноты номиналом 500 и 20 000 тенге, стало известно в сентябре 2025 года.