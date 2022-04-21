Ликвидирован крупный пожар в павлодарской школе

Происходило возгорание кровли, мебели в кабинетах площадью 1220 кв. м. В 10:15 пожар ликвидирован. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок. С отравлением продуктами горения госпитализирована в больницу женщина 1975 г.р. Состояние средней степени тяжести. Причина пожара устанавливается. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Ранее сообщалось, что в Павлодаре в общеобразовательной школе № 28 тушат крупный пожар. Сообщение о пожаре поступило в 08:04.