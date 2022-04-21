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11:30 21.04.2022

Ликвидирован крупный пожар в павлодарской школе

Павлодар, школа, пожар, ликвидация Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре в общеобразовательной школе № 28 потушили крупный пожар. Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.
Происходило возгорание кровли, мебели в кабинетах площадью 1220 кв. м. В 10:15 пожар ликвидирован. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок. С отравлением продуктами горения госпитализирована в больницу женщина 1975 г.р. Состояние средней степени тяжести. Причина пожара устанавливается.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Ранее сообщалось, что в Павлодаре в общеобразовательной школе № 28 тушат крупный пожар. Сообщение о пожаре поступило в 08:04.

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