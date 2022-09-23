В МИД разъяснили порядок въезда и пребывания россиян в Казахстане

Казахстанско-российское сотрудничество всегда отличалось высоким уровнем доверия и конструктивными подходами. В нынешней ситуации государственные органы Казахстана руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами, заявили в МИД РК, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МИД Казахстана разъяснили вопрос о порядке въезда и пребывания граждан РФ в РК.

В отношении обеспокоенности некоторых казахстанцев по поводу роста числа приезжающих в нашу страну граждан Российской Федерации считаем необходимым разъяснить следующее. Существует порядок въезда и пребывания в РК иностранных граждан, контроль за ними осуществляют Пограничная служба КНБ и МВД РК, соответственно, – говорится в сообщении.

Сегодня, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, все госорганы работают в штатном режиме и обеспечивают постоянный контроль над ситуацией.

При этом иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны. Отдельно подчеркиваем, что мы живем в правовом государстве, и наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения пресекаться в административном порядке. Пресс-служба МИД РК

В ведомстве подчеркнули, что государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего.

В любой сложной геополитической обстановке мы будем исходить из приоритета национальной безопасности. Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьезный тест. Вместе с тем высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определенных моральных правил. Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства. Пресс-служба МИД РК

Как следует из комментария внешнеполитического ведомства, Казахстан – суверенное и независимое государство, сильная и сплоченная страна.

Глава государства неоднократно подчеркивал важность единства народа в любой ситуации. Важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки. Пресс-служба МИД РК

Также в ведомстве отметили, что инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией; объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей.

Нами ведется тщательный мониторинг текущей ситуации, и при возникновении серьезных рисков будут приняты соответствующие меры с учетом международного права и национального законодательства. Полагаем важным доверять официальной и объективной информации государственных органов, которая поможет избежать ненужных спекуляций. Пресс-служба МИД РК

Ранее и. о. председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Аслан Аталыков заявил, что органы внутренних дел отслеживают ситуацию с миграцией россиян в Казахстан.