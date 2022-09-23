Евгений Федоров прокомментировал свою сенсационную победу на чемпионате мира

23 сентября казахстанец Евгений Федоров одержал победу в групповой гонке среди андеров на чемпионате мира в Австралии, сообщает Zakon.kz.

По его словам, гонка была очень сложной. Все ждали от него результата.

Я никому не обещал победу. Готовился долго, тренерский штаб вел меня к этому целенаправленно, в том числе, в Вуэльте Испании участвовал в рамках подготовки. Получилось, что выиграл. Столько эмоций! Еще такой день тяжелый. Дождь. Попробовал уехать за четыре круга, потом за два. Потом в отрыв перекладывался. Нас было четверо. Потом вдвоем остались. Группа догоняет, вдвоем работали. За триста метров дал себе четкую установку, что надо приехать в призах. Я чрезвычайно рад. Спасибо команде и всем, кто помогал мне. Евгений Федоров

Евгений Федоров 23 сентября оказался в лидирующей группе из четырех гонщиков за 20 км до финиша и предпринял решающую атаку на последних метрах дистанции. Протяженность групповой гонки составила 169,8 км.

Он стал первым казахстанским велосипедистом, которому удалось завоевать радужную майку спустя 10 лет после триумфа Алексея Луценко, который также стал чемпионом мира среди андеров в 2012 году.

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