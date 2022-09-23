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Таиланд отменит все ограничения на въезд для туристов

туристы, въезд Фото: pixabay
С 1 октября туристы могут больше не показывать паспорта вакцинации или ПЦР-тесты для въезда в Таиланд. Такое решение приняли власти страны 22 сентября, сообщает Zakon.kz.

Допандемийные условия будут действовать без ограничений, пишет Bangkok Post со ссылкой на министра здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Власти Таиланда решили отменить чрезвычайное положение, введенное с 24 марта 2020 года, так как локальная и глобальная ситуация с COVID-19 улучшается. При этом количество новых случаев и летальных исходов уменьшается.

Коронавирусная инфекция была исключена из списка опасных заболеваний, препятствующих въезду в Королевство. По сути это означает отмену всех ограничений. Министерство здравоохранения присвоило COVID-19 статус инфекционного заболевания.

Решение об отмене ограничений будет опубликовано в Королевской газете.

23 июня 2022 года в Таиланде отменили масочный режим.

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