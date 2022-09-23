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Изменение режима работы ЦОНов объяснили в "Правительстве для граждан"

правительство для граждан Фото: Zakon.kz
23 сентября в Казнете появились сообщения, что изменение работы ЦОНов связано с наплывом граждан из России. Однако в Госкорпорации "Правительство для граждан" заявили, что изменение графика работы не вызвано приездом иностранцев в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Нас давно просили увеличить время работы ЦОНов и СпецЦОНов, так как не успевали в будние дни получить госуслуги. Мы возобновили работу сначала дежурных ЦОНов, которые на сегодняшний день работают до 20:00 в будни и до 13:00 по субботам, а с этой недели работу возобновили дежурные СпецЦОНы.Управляющий директор по связям с общественностью Госкорпорации "Правительство для граждан" Нариман Дюсекеев

Теперь казахстанцы могут обратиться за услугами по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков в субботу.

За прошлую неделю 12 798 иностранцев обратились за получением ИИН. На этой неделе число клиентов составило 10 354.

Также сотрудники Госкорпорации посмотрели записи видеокамер в ЦОНах и выяснили, что скопления клиентов там не наблюдается.

 

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