Автовладельцы трех областей стали получать госномера с новым кодом

Автовладельцы недавно созданных трех областей Казахстана начали получать номера с собственным кодом региона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел, с сегодняшнего дня начата регистрация автомобилей в областях Абай, Жетысу и Улытау с присвоением собственного кода региона на государственных номерных знаках.

Так, госномера в области Абай имеют кода региона – 18, области Жетысу – 19 и в области Улытау – 20.

Как отметили в МВД, с учетом экстерриториального принципа оказания услуг жители этих областей смогут зарегистрировать свои автомобили в любом спецЦОНе страны.

При этом не требуется замена старых государственных номерных знаков с прежними цифровыми обозначениями регионов на новые.

С сентября для удобства граждан все заявки в ЦОНах на изготовление номеров повышенного спроса будут привязываться к их ИИНам (или БИНам – для юридических лиц) и оплаченным квитанциям. Это позволит исключить риски, когда на один и тот же номер подается несколько заявок в разных регионах, и у граждан возникают вопросы в приоритетности их выдачи какому-либо лицу, – отметили в МВД.

Также в ведомстве считают, что это снизит коррупционные риски, так как в ЦОНах больше не будут заказывать престижные номера "впрок", а только по индивидуальным заказам автовладельцев.

7 июня 2022 года вступил в силу указ главы государства "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", который предусматривает создание новых областей: Абай, Жетысу, Улытау. Таким образом, в Казахстане стало 17 областей.