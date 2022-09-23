Автовладельцы трех областей стали получать госномера с новым кодом
Как рассказали в Министерстве внутренних дел, с сегодняшнего дня начата регистрация автомобилей в областях Абай, Жетысу и Улытау с присвоением собственного кода региона на государственных номерных знаках.
Так, госномера в области Абай имеют кода региона – 18, области Жетысу – 19 и в области Улытау – 20.
Как отметили в МВД, с учетом экстерриториального принципа оказания услуг жители этих областей смогут зарегистрировать свои автомобили в любом спецЦОНе страны.
При этом не требуется замена старых государственных номерных знаков с прежними цифровыми обозначениями регионов на новые.
С сентября для удобства граждан все заявки в ЦОНах на изготовление номеров повышенного спроса будут привязываться к их ИИНам (или БИНам – для юридических лиц) и оплаченным квитанциям. Это позволит исключить риски, когда на один и тот же номер подается несколько заявок в разных регионах, и у граждан возникают вопросы в приоритетности их выдачи какому-либо лицу, – отметили в МВД.
Также в ведомстве считают, что это снизит коррупционные риски, так как в ЦОНах больше не будут заказывать престижные номера "впрок", а только по индивидуальным заказам автовладельцев.
7 июня 2022 года вступил в силу указ главы государства "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", который предусматривает создание новых областей: Абай, Жетысу, Улытау. Таким образом, в Казахстане стало 17 областей.