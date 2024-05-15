Литерные коды установят для новых областей Казахстана
Фото: gov.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в Правила ношения форменной одежды (без погон) государственных ветеринарно-санитарных инспекторов на ветеринарных контрольных постах с присвоением литерных кодов в недавно созданных новых областях, сообщает Zakon.kz.
В частности, дополнение вносится в Правила ношения форменной одежды государственных ветеринарно-санитарных инспекторов на ветеринарных контрольных постах литерными кодами для областей: Абайской, Жетысуской и Улытауской.
Указанным регионам присвоены следующие литерные коды:
- область Жетісу – J
- область Абай – Q
- область Улытау – U
Как известно, в Алматы установлен литерный код A, в Астане – Z.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 мая.
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