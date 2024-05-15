Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Литерные коды установят для новых областей Казахстана

Литерные коды получат новые области Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:49 Фото: gov.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в Правила ношения форменной одежды (без погон) государственных ветеринарно-санитарных инспекторов на ветеринарных контрольных постах с присвоением литерных кодов в недавно созданных новых областях, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнение вносится в Правила ношения форменной одежды государственных ветеринарно-санитарных инспекторов на ветеринарных контрольных постах литерными кодами для областей: Абайской, Жетысуской и Улытауской.

Указанным регионам присвоены следующие литерные коды:

  • область Жетісу – J
  • область Абай – Q
  • область Улытау – U

Как известно, в Алматы установлен литерный код A, в Астане – Z.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 мая.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:49
Новые области и районы Казахстана получат свои коды
, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:49

Новые области в Казахстане были образованы согласно Указу президента РК от 3 мая 2022 года "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

Читайте также

Водителям мопедов теперь нужно будет иметь права. Мажилис принял поправки
Водителям мопедов теперь нужно будет иметь права: Мажилис принял поправки
В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов
В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов
Миллиардные неосвоения: Мажилис рассмотрит отчет правительства по бюджету за 2023 год
Миллиардные неосвоения: Мажилис рассмотрит отчет правительства по бюджету за 2023 год
Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Шквал, заморозки и грозы: в 13 областях объявлено штормовое предупреждение
Шквал, заморозки и грозы: в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: