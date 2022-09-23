Перепечатывать учебники из-за переименования Астаны не будут – Аймагамбетов

На брифинге в СЦК министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос по поводу переиздания школьных учебников из-за переименования столицы и образования новых областей в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что большое количество учебников издали в 2016, 2017, 2018 годах, и дети знают, как называется столица.

Также министр образования не видит необходимости в перевыпуске учебников из-за того, что в Казахстане были образованы новые области Абай, Жетісу и Ұлытау.

Аналогичный ответ, потому что у нас есть периодичность переиздания учеников. Так называемый цикл переиздания. И по этому циклу, когда они будут издаваться или будут обновляться учебные программы, тогда эти вопросы будут учтены. Но менять или перепечатывать учебники только с целью того, чтобы изменить количество регионов, думаю, такой необходимости нет. Нет такого вопроса в повестке. Асхат Аймагамбетов

Министр заключил, что такой вопрос в повестке не стоит.