В Казахстане учителя по-новому будут выбирать учебники

Республиканским научно-практическим центром экспертизы содержания образования Министерства просвещения Казахстана разработана специальная платформа для выбора учебников. Она предоставит возможность педагогам выбирать школьные учебники, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РК 26 января 2024 года:

"Платформа etandau.gov.kz представляет собой закрытую систему, предназначенную только для педагогов, директоров школ, руководителей методических объединений, библиотекарей и управлений образований".

Система способствует повышению объективности и прозрачности принимаемых решений, автоматизируя процесс выбора учебника.

"Электронная платформа позволит педагогам подбирать "свой" учебник. Правильный выбор учебника играет важнейшую роль в качественной организации учебного процесса", – сказала директор Центра Назира Абдрахманова.

В Минпросвещения отметили, что в настоящее время ведется апробация данной платформы.

В пилотном проекте участвуют 20 школ города Астаны и Костанайской области.

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