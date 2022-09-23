В Туркестанской области арестовали подозреваемого в обмане банка на 20 млн тенге

Для поимки подозреваемого полицейские создали следственно-оперативную группу. Им удалось установить личность мужчины, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции Сарыагашского района Туркестанской области с заявлением обратился представитель одного из банков.

По его словам, неизвестные продали несуществующие товары через мобильное приложение и нанесли банку ущерб на сумму 20 млн тенге.

Полицейские зарегистрировали факт по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

В полиции создали следственно-оперативную группу. Группа установила подозреваемого – им оказался местный житель, безработный молодой человек.

Мужчину арестовали, полиция проводит досудебное расследование.