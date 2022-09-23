В Туркестанской области арестовали подозреваемого в обмане банка на 20 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Для поимки подозреваемого полицейские создали следственно-оперативную группу. Им удалось установить личность мужчины, сообщает Zakon.kz.
В отдел полиции Сарыагашского района Туркестанской области с заявлением обратился представитель одного из банков.
По его словам, неизвестные продали несуществующие товары через мобильное приложение и нанесли банку ущерб на сумму 20 млн тенге.
Полицейские зарегистрировали факт по статье 190 УК РК “Мошенничество”.
В полиции создали следственно-оперативную группу. Группа установила подозреваемого – им оказался местный житель, безработный молодой человек.
Мужчину арестовали, полиция проводит досудебное расследование.
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